Pace Fiscale, arriva il condono delle cartelle esattoriali: ecco per chi (Di venerdì 23 luglio 2021) Entro la fine di ottobre è previsto il condono delle cartelle esattoriale. Debiti cancellati in automatico per 2,5 milioni di italiani Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto attuativo con le regole e le tempistiche da rispettare per quanto riguarda il condono delle cartelle esattoriali di importo minore i 5mila euro. La L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 23 luglio 2021) Entro la fine di ottobre è previsto ilesattoriale. Debiti cancellati in automatico per 2,5 milioni di italiani Il Ministero dell’Economia eFinanze ha firmato il decreto attuativo con le regole e le tempistiche da rispettare per quanto riguarda ildi importo minore i 5mila euro. La L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

diego__tb_ : @Zibbarskij @TwitterSupport Una pace fiscale. - GabriellaFiocc1 : @Nmarru @Marco_dreams Salvini ha usato il termine 'pace fiscale' - MPellegrini1988 : RT @Mandolesi_Giu: ???? Al via la cancellazione delle cartelle under 5.000 contenute nei piani della pace fiscale. L'agenzia riscossione ha p… - SamGibili1 : RT @Mandolesi_Giu: ???? Al via la cancellazione delle cartelle under 5.000 contenute nei piani della pace fiscale. L'agenzia riscossione ha p… - RicBattaglia : RT @Mandolesi_Giu: ???? Al via la cancellazione delle cartelle under 5.000 contenute nei piani della pace fiscale. L'agenzia riscossione ha p… -