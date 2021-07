Oscillazione della Luna: potrebbe potrebbe provocare inondazioni (Di venerdì 23 luglio 2021) Oscillazione della Luna, rischio effetti a catena con catastrofiche inondazioni. Oscillerà nell’orbita la Luna potrebbe provocare un pericoloso innalzamento del livello dei mari Il nostro satellite rappresenta una minaccia per la Terra. Secondo uno studio, i cui dati sono stati pubblicati di recente sulla rivista scientifica Nature Climate Change, la quasi impercettibile Oscillazione nell’orbita Lunare potrà Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 luglio 2021), rischio effetti a catena con catastrofiche. Oscillerà nell’orbita laun pericoloso innalzamento del livello dei mari Il nostro satellite rappresenta una minaccia per la Terra. Secondo uno studio, i cui dati sono stati pubblicati di recente sulla rivista scientifica Nature Climate Change, la quasi impercettibilenell’orbitare potrà

