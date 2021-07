Oroscopo Acquario, domani 24 luglio: amore, lavoro e fortuna (Di venerdì 23 luglio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 24 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario. Un sabato veramente ottimo sta per aprirsi al vostro cospetto, cari Acquario, grazie all’abbandono di Venere dai vostri piani astrali! Tuttavia, anche il positivo Sole lascerà la vostra orbita, intaccando di gran lunga il vostro buonumore e l’ottimismo. Se in amore qualcosa avesse ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 24? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’. Un sabato veramente ottimo sta per aprirsi al vostro cospetto, cari, grazie all’abbandono di Venere dai vostri piani astrali! Tuttavia, anche il positivo Sole lascerà la vostra orbita, intaccando di gran lunga il vostro buonumore e l’ottimismo. Se inqualcosa avesse ...

