Opere pubbliche per 3 milioni di euro: Marcianise diventa un cantiere aperto (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti. Il consiglio comunale, con il voto favorevole della sola maggioranza, questa mattina, ha approvato una serie di atti propedeutici alla realizzazione di nuovi importanti interventi di riqualificazione urbana. Con il via libera all'assestamento di bilancio e all'integrazione del Piano triennale delle Opere pubbliche, l'Amministrazione guidata dal sindaco Antonello Velardi, ha individuato e predisposto in bilancio i fondi per eseguire il restyling della facciata della casa comunale e del cortile interno, la costruzione di due nuovi parcheggi per migliorare la mobilità urbana cittadina, in via Rossetti e in via De Maio, e il ...

