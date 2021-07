Ondata di calore nel weekend: punte di 40 gradi e città da bollino rosso (Di venerdì 23 luglio 2021) Da oggi e fino a domenica prossima 25 luglio tre giorni da bollino rosso a Perugia; cinque le città col bollino arancione. Questo il bollettino del ministero della Salute sulla nuova Ondata di calore che sta attraversando l’Italia. In tutto sono stati presi in esame 27 centri urbani della Penisola. Oltre alla città umbra in rosso, domani e poi ancora domenica saranno da bollino arancione Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Domenica si aggiungeranno poi, sempre in arancione, Campobasso, Latina e Pescara. Emilia e Centro-Sud I 36 ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) Da oggi e fino a domenica prossima 25 luglio tre giorni daa Perugia; cinque lecolarancione. Questo il bollettino del ministero della Salute sulla nuovadiche sta attraversando l’Italia. In tutto sono stati presi in esame 27 centri urbani della Penisola. Oltre allaumbra in, domani e poi ancora domenica saranno daarancione Bologna, Firenze, Frosinone, Rieti e Roma. Domenica si aggiungeranno poi, sempre in arancione, Campobasso, Latina e Pescara. Emilia e Centro-Sud I 36 ...

Ultime Notizie dalla rete : Ondata calore Meteo Firenze, weekend torrido: bollino arancione Firenze, 23 luglio 2021 - Dopo le temperature nella norma di questi giorni, una nuova ondata di calore sta per invadere l'Italia. Ed è allerta caldo sabato e domenica a Firenze. Per questi due giorni è stato infatti diramato il codice arancione e la temperatura massima percepita sarà ...

Ondate di calore: disposta la fase di forte disagio per il 23, 24 e 25 luglio ... è estesa anche per la giornata di domenica 25 luglio 2021 la fase di forte disagio " ondata di calore. Riepilogo giornate con livello 3: Venerdì 23 luglio 2021 " 34° Sabato 24 luglio 2021 " 36° ...

Ondata di calore a Bologna: nel fine settimana picchi fino a 36 gradi Dire Meteo, weekend con mix tra caldo africano e violenti temporali METEO SABATO. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato su gran parte d'Italia, pur con alcune velature al Centro-Sud e innocue nubi cumuliformi nel pomeriggio lungo l'Appennino. Sulle Alpi invece nuvo ...

Meteo, nel weekend allerta caldo: bollino rosso e arancione in 8 città Meteo, nel weekend a seguito dell'allerta caldo 8 città italiane saranno nella morsa dell'afa. A Perugia, secondo il bollettino del ministero della Salute, ci saranno tre ...

