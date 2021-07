Oltre 5mila casi e 17 morti: il bollettino del 23 luglio e le rassicurazioni di Brusaferro: "Impatto sugli ospedali limitato" (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 5.143 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 5.057 di ieri. Lo si legge nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute, che registra 17 morti, due in più rispetto a quelli del giorno precedente. Diminuisce di poco il tasso di positività, che passa dal 2,3% di ieri al 2,2 di oggi. Il trend dei contagi è comunque in crescita: la soglia dei 5mila è stata superata per il secondo giorno consecutivo. Preoccupa anche il fatto che l'indice di contagio Rt sia passato dallo 0,91 a all'1,26: è la prima volta che torna sopra l'1 dal 26 marzo e si proietta verso l'1,55 per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Sono 5.143 i nuovidi coronavirus in Italia, in lieve aumento rispetto ai 5.057 di ieri. Lo si legge nell'ultimodiramato dal ministero della Salute, che registra 17, due in più rispetto a quelli del giorno precedente. Diminuisce di poco il tasso di positività, che passa dal 2,3% di ieri al 2,2 di oggi. Il trend dei contagi è comunque in crescita: la soglia deiè stata superata per il secondo giorno consecutivo. Preoccupa anche il fatto che l'indice di contagio Rt sia passato dallo 0,91 a all'1,26: è la prima volta che torna sopra l'1 dal 26 marzo e si proietta verso l'1,55 per la ...

