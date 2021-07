Advertising

FirenzePost : Olimpiady Tokyo, cerimonia inaugurale: sfila l’Italia con Viviani e Rossi portabandiera (foto) -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiady Tokyo

La fiamma olimpica è arrivata a. In una mattina piovosa, a due settimane esatte dall'apertura dei Giochi, la fiamma è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata al governatore di, Yuriko Koike. Il pubblico è stato tenuto lontano per le ferre norme sul distanziamento. Ieri l'annuncio che le gare non avranno pubblico sugli spalti di molti impianti.La fiamma olimpica è arrivata a. In una mattina piovosa, a due settimane esatte dall'apertura dei Giochi, la fiamma è stata portata sul palco in una lanterna e consegnata al governatore di, Yuriko Koike. Il pubblico è stato tenuto lontano per le ferre norme sul distanziamento. Ieri l'annuncio che le gare non avranno pubblico sugli spalti di molti impianti.L’Italia ha fatto il suo ingresso alla cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ... che ha già vestito gli atleti alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016 e a quelle invernali ...E’ cominciata allo stadio Olimpico la cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020. Il conto alla rovescia ha dato ... i manifestanti continuano a invocare la cancellazione dell'Olimpiade davanti alla ...