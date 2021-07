Olimpiadi Tokyo, Thomas Bach: “Il team dei rifugiati rappresenta lo spirito a Cinque Cerchi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il conto alla rovescia è scaduto e dalle 13.00 di oggi (le 20.00 giapponesi) andrà in scena la Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo. La rassegna a Cinque Cerchi, posticipata di un anno a causa della pandemia, deve ancora fare i conti con le problematiche del Covid e il conto di 106 contagi totali non fa stare allegri. Tuttavia, da parte del CIO e del Comitato organizzatore, c’è la volontà e la determinazione di andare avanti con la voglia di regalare un sorriso e trasformare questa competizione in una sorta di sollievo. Da par suo il presidente del Cio Thomas Bach ha visitato il ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Il conto alla rovescia è scaduto e dalle 13.00 di oggi (le 20.00 giapponesi) andrà in scena la Cerimonia d’apertura delledi. La rassegna a, posticipata di un anno a causa della pandemia, deve ancora fare i conti con le problematiche del Covid e il conto di 106 contagi totali non fa stare allegri. Tuttavia, da parte del CIO e del Comitato organizzatore, c’è la volontà e la determinazione di andare avanti con la voglia di regalare un sorriso e trasformare questa competizione in una sorta di sollievo. Da par suo il presidente del Cioha visitato il ...

Advertising

Gazzetta_it : Il rifugiato che oggi è capitano dell'Australia alle Olimpiadi #Tokyo2020 - Corriere : Olimpiadi, le calciatrici si inginocchiano. Il Cio: «Non violano nessuna regola» - RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - UnoJuventinoaNa : #Rassegnastampa del #23Luglio BUONE OLIMPIADI A TUTTI!!! #UJAN #primapagina #tuttosport #gazzetta… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Quanto prende chi vince l’oro, l’argento e il bronzo. I premi (in euro) dell’Italia -