Olimpiadi Tokyo, Stati Uniti preoccupati per gli oltre 100 atleti non vaccinati (Di venerdì 23 luglio 2021) oltre 100 su 613. Di cosa stiamo parlando? Di un numero notevole, senza dubbio, che rappresenta gli atleti non vaccinati all’interno del team USA che stanno prendendo parte ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. La rivelazione, riportata da ABC, arriva direttamente da Jonathan Finnoff, direttore medico del Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti, in concomitanza con la Cerimonia inaugurale della XXXII Olimpiade. Secondo il direttore medico a Stelle e Strisce, infatti, solamente 567 atleti americani (sui suddetti 613) hanno compilato le rispettive cartelle cliniche e ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021)100 su 613. Di cosa stiamo parlando? Di un numero notevole, senza dubbio, che rappresenta glinonall’interno del team USA che stanno prendendo parte ai Giochi Olimpici di2021. La rivelazione, riportata da ABC, arriva direttamente da Jonathan Finnoff, direttore medico del Comitato Olimpico e Paralimpico degli, in concomitanza con la Cerimonia inaugurale della XXXII Olimpiade. Secondo il direttore medico a Stelle e Strisce, infatti, solamente 567americani (sui suddetti 613) hanno compilato le rispettive cartelle cliniche e ...

