Olimpiadi Tokyo: Roberto Mancini incita sui social gli azzurri presenti ai Giochi (Di venerdì 23 luglio 2021) Proprio in questo momento è in corso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo, per una vera e propria festa dello sport cui ha preso parte anche l’Italia, presente in Giappone con una delegazione composta da ben 384 atleti, in oltre 30 discipline. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati agli azzurri, e tra questi spicca quello di Roberto Mancini, fresco campione d’Europa di calcio, che nei social ha sottolineato l’importanza delle Olimpiadi in questo periodo storico, con un eloquente “Lo sport vince sempre”, allegando una foto degli italiani in partenza. Ecco ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Proprio in questo momento è in corso la cerimonia di apertura delledi, per una vera e propria festa dello sport cui ha preso parte anche l’Italia, presente in Giappone con una delegazione composta da ben 384 atleti, in oltre 30 discipline. Tanti i messaggi di incoraggiamento arrivati agli, e tra questi spicca quello di, fresco campione d’Europa di calcio, che neiha sottolineato l’importanza dellein questo periodo storico, con un eloquente “Lo sport vince sempre”, allegando una foto degli italiani in partenza. Ecco ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Gazzetta_it : Il rifugiato che oggi è capitano dell'Australia alle Olimpiadi #Tokyo2020 - il_piccolo : Si tiene all'Olympic Stadium di Tokyo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, in ritardo di un anno rispetto alla… -