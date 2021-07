Olimpiadi Tokyo oggi: cerimonia di apertura in diretta. La guida ai Giochi (Di venerdì 23 luglio 2021) L'edizione 2021 delle Olimpiadi , quella di Tokyo 2020 , rinviata di un anno causa Covid , prende il via ufficialmente. Ma il Coronavirus non molla la presa: ci sono altri 19 positive e tre sono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) L'edizione 2021 delle, quella di2020 , rinviata di un anno causa Covid , prende il via ufficialmente. Ma il Coronavirus non molla la presa: ci sono altri 19 positive e tre sono ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Gazzetta_it : Il rifugiato che oggi è capitano dell'Australia alle Olimpiadi #Tokyo2020 - tavolaluija : non so più scrivere vabb io comunque ossessionata dalle Olimpiadi mi ricordo che a Londra 2012 e Rio 2016 ero sempr… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo 2020: la cerimonia d'apertura. FOTO -