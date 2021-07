Olimpiadi Tokyo, la Repubblica Ceca apre un’indagine interna dopo il sesto contagio (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato Olimpico Nazionale della Repubblica Ceca ha aperto un’indagine interna dopo il sesto contagio registrato alle Olimpiadi di Tokyo: secondo Inside The Games si vogliono capire i motivi di quanto accaduto, per sapere se tutti hanno rispettato le misure previste. Il sesto contagio in seno al team ceco ha fatto scattare l’allarme, portando all’indagine che mira a capire se la squadra abbia trascurato i propri doveri durante il viaggio in Giappone per i Giochi: sono risultati positivi la giocatrice ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Comitato Olimpico Nazionale dellaha apertoilregistrato alledi: secondo Inside The Games si vogliono capire i motivi di quanto accaduto, per sapere se tutti hanno rispettato le misure previste. Ilin seno al team ceco ha fatto scattare l’allarme, portando all’indagine che mira a capire se la squadra abbia trascurato i propri doveri durante il viaggio in Giappone per i Giochi: sono risultati positivi la giocatrice ...

