Olimpiadi Tokyo, il CIO sconsiglia le proteste degli atleti al momento del podio (Di venerdì 23 luglio 2021) “I podi non appartengono a nessuno”, queste sono le parole di Anita DeFrantz, vicepresidente del CIO, sulla questione delle eventuali proteste di qualche atleta ai Giochi Olimpici di Tokyo al momento della consegna delle medaglie. Una discussione scatenata dal Presidente della Federazione statunitense che, dopo aver appreso della volontà del massimo organo sportivo mondiale di sconsigliare ogni forma di manifestazione, ha risposto che anche il CIO dovrebbe cambiare il proprio approccio, dopo aver concesso le Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, Nazione accusata senza mezzi termini di genocidio. La ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) “I podi non appartengono a nessuno”, queste sono le parole di Anita DeFrantz, vicepresidente del CIO, sulla questione delle eventualidi qualche atleta ai Giochi Olimpici dialdella consegna delle medaglie. Una discussione scatenata dal Presidente della Federazione statunitense che, dopo aver appreso della volontà del massimo organo sportivo mondiale dire ogni forma di manifestazione, ha risposto che anche il CIO dovrebbe cambiare il proprio approccio, dopo aver concesso leinvernali del 2022 a Pechino, Nazione accusata senza mezzi termini di genocidio. La ...

