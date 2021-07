Olimpiadi Tokyo 2021, il programma e italiani in gara domani: orari, tv, streaming, medaglie 24 luglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Oggi si assegnano i primi 10 dei 339 titoli in palio. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Ledisono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Oggi si assegnano i primi 10 dei 339 titoli in palio. Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed insu Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Direttasu DAZN, dove sono visibili ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tokyo Tokyo 2020, Olimpiadi e l'incubo Covid: 'Altri 19 positivi' TOKYO (Giappone) - Salgono a 110 i casi di Coronavirus a Tokyo2020. Ci sono infatti altre 19 persone risultate positive a poche ore dall'Apertura dei Giochi, e tre sono atleti residenti nel Villaggio ...

LIVE Olimpiadi Tokyo 2020, la Cerimonia d'Apertura in diretta TOKYO (Giappone) - Alle ore 13.00 italiane ( saranno le 20.00 in Giappone), prenderà il via la Cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo . Come da tradizione, sarà la delegazione della Grecia a sfilare per prima. L' Italia (in bianco) sfilerà 18esima. I portabandiera sono Jessica Rossi e Elia Viviani , Egonu porta invece il ...

Guida alle Olimpiadi di Tokyo Il Post Travaglia ad Umago, Musetti, Sonego e Fognini a Tokyo Con le Olimpiadi di Tokyo che si aggiungono ai tre tornei Atp in corso di svolgimento, ci attendono giorni particolarmente intensi per il tennis italiano e, di seguito, abbiamo deciso di presentarvi t ...

Borsa: Europa parte con piede giusto, a Milano (+0,5%) quasi tutto Ftse Mib positivo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 23 lug - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo, cercando di chiudere la settimana su toni positivi, lasciandosi definitivamente alle spalle il tonfo di ...

