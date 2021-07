Olimpiadi Tokyo 2021, dalla scherma al nuoto fino a Rossi e Chamizo: ecco tutte le chance di medaglia della spedizione azzurra da record (Di venerdì 23 luglio 2021) La scherma ed il nuoto, vecchie e nuove riserve di medaglie. Filippo Ganna, Jessica Rossi e Frank Chamizo, le stelle di una spedizione forse mai così competitiva. Il Settebello di pallanuoto e la pallavolo femminile per vincere anche di squadra. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (o 2021, fate voi) l’Italia si presenta con un bagaglio carico di sogni, speranze più o meno fondate, ambizioni enormi e anche un pizzico di timore, perché ai Giochi non si può mai dare nulla per scontato, figuriamoci ai Giochi del Covid, dove vince innanzitutto chi non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Laed il, vecchie e nuove riserve di medaglie. Filippo Ganna, Jessicae Frank, le stelle di unaforse mai così competitiva. Il Settebello di pallae la pallavolo femminile per vincere anche di squadra. Alledi2020 (o, fate voi) l’Italia si presenta con un bagaglio carico di sogni, speranze più o meno fondate, ambizioni enormi e anche un pizzico di timore, perché ai Giochi non si può mai dare nulla per scontato, figuriamoci ai Giochi del Covid, dove vince innanzitutto chi non ...

Advertising

RobertoBurioni : Così come gli anti green pass boicotteranno i ristoranti dove non possono entrare, io ho deciso di boicottare la sq… - Gazzetta_it : Il rifugiato che oggi è capitano dell'Australia alle Olimpiadi #Tokyo2020 - Corriere : Olimpiadi, le calciatrici si inginocchiano. Il Cio: «Non violano nessuna regola» - gittisun : RT @DanieleMignardi: Bella intervista a James Blunt, protagonista insieme a 5 atleti olimpici di The Unbreakable, show-evento legato alle O… - VelvetGrave_ : RT @WeAreMuesli: Con l'inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, @Google omaggia il Giappone con un divertente browser game! Date un occhio al… -