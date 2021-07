Olimpiadi, Tania Cagnotto scrive agli atleti italiani: “Abbiamo bisogno di sognare” (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ex campionessa di tuffi ha scritto un post dedicato a chi parteciperà ai Giochi dei quali lei in passato è stata sempre attesa protagonista Leggi su golssip (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ex campionessa di tuffi ha scritto un post dedicato a chi parteciperà ai Giochi dei quali lei in passato è stata sempre attesa protagonista

Advertising

litaslife_026 : tania cagnotto mi mancherà molto in queste olimpiadi - _tania____ : RT @chetempochefa: L’emozionante momento della cerimonia di apertura delle Olimpiadi in cui la pallavolista italiana, Paola Egonu, sfila co… - TgrRaiAltoAdige : Un po' di rimpianto per non essere a #Tokyo2020 col resto degli atleti Tania Cagnotto non lo nasconde, ma subito la… - AntoDamiano1996 : Mondiali, Europei, Olimpiadi. Sono cresciuto con i tuffi di Tania Cagnotto (e le telecronache di Bizzotto, per fare… - Walkerita : Neanche l'acqua sarà la stessa alle Olimpiadi senza Tania Cagnotto. -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Tania Grandi medaglie olimpiche italiane (Jamie Squire /Allsport) 2016: Cagnotto e Dallapé, argento nel trampolino 3 metri sincronizzato Prima delle Olimpiadi di Rio, Francesca Dallapé e Tania Cagnotto, figlia del plurimedagliato olimpico ...

Olimpiadi di normalità per Tania cagnotto La campionessa olimpica si divide fra mare e montagna con la sua famiglia. Guarderà le gare in tv. "La cura delle mie due figlie - dice - mi stanca tanto quanto la vita da atleta professionista"

Olimpiadi, Tania Cagnotto scrive agli atleti italiani: “Abbiamo bisogno di sognare” Golssip Olimpiadi, Tania Cagnotto scrive agli atleti italiani: “Abbiamo bisogno di sognare” L'ex campionessa di tuffi ha scritto un post dedicato a chi parteciperà ai Giochi dei quali lei in passato è stata sempre attesa protagonista ...

Stasera in TV: iniziano le “Olimpiadi Tokyo 2020” Cosa guardare stasera in Tv? Da oggi, iniziano le olimpiadi Tokyo 2020. In alternativa, la redazione consiglia altri generi di film romantici e thriller.

(Jamie Squire /Allsport) 2016: Cagnotto e Dallapé, argento nel trampolino 3 metri sincronizzato Prima delledi Rio, Francesca Dallapé eCagnotto, figlia del plurimedagliato olimpico ...La campionessa olimpica si divide fra mare e montagna con la sua famiglia. Guarderà le gare in tv. "La cura delle mie due figlie - dice - mi stanca tanto quanto la vita da atleta professionista"L'ex campionessa di tuffi ha scritto un post dedicato a chi parteciperà ai Giochi dei quali lei in passato è stata sempre attesa protagonista ...Cosa guardare stasera in Tv? Da oggi, iniziano le olimpiadi Tokyo 2020. In alternativa, la redazione consiglia altri generi di film romantici e thriller.