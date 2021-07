Olimpiadi: quarantena, le regole del Cio per gli atleti positivi al Covid-19 (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo gli avversari in campo, in pista o ai poligoni, ma anche un avversario più subdolo e che rischia di vanificare il lavoro di mesi. Gli atleti presenti a Tokyo 2021 vivono con la spada di Damocle del Covid-19 e il Cio ha reso noto le regole per quegli olimpionici che dovessero risultare positivi durante i Giochi. Gli atleti che risultassero positivi, infatti, saranno messi in quarantena, ma dal sesto giorno potranno sottoporsi a nuovi tamponi e se risulteranno negativi a due controlli consecutivi entro 24 ore potranno tornare ad allenarsi e a gareggiare. Una regola ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Non solo gli avversari in campo, in pista o ai poligoni, ma anche un avversario più subdolo e che rischia di vanificare il lavoro di mesi. Glipresenti a Tokyo 2021 vivono con la spada di Damocle del-19 e il Cio ha reso noto leper quegli olimpionici che dovessero risultaredurante i Giochi. Gliche risultassero, infatti, saranno messi in, ma dal sesto giorno potranno sottoporsi a nuovi tamponi e se risulteranno negativi a due controlli consecutivi entro 24 ore potranno tornare ad allenarsi e a gareggiare. Una regola ...

