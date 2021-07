Olimpiadi: l’Italia Squadra composta da 378 atleti fra cui quattordici pugliesi (Di venerdì 23 luglio 2021) Ventunesima bandiera fra le 206 delegazioni a sfilare, nella cerimonia inaugurale di Tokyo, la bandiera dell’Italia. Portata da Gessica Rossi ed Elia Viviani. Sono 378 gli atleti della Squadra italiana, fra essi quattordici pugliesi. La pallavolista italiana Paola Egonu è portabandiera olimpica. (immagine: da trasmissione tv Rai) L'articolo Olimpiadi: l’Italia <small class="subtitle">Squadra composta da 378 atleti fra cui quattordici pugliesi</small> ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) Ventunesima bandiera fra le 206 delegazioni a sfilare, nella cerimonia inaugurale di Tokyo, la bandiera del. Portata da Gessica Rossi ed Elia Viviani. Sono 378 glidellaitaliana, fra essi. La pallavolista italiana Paola Egonu è portabandiera olimpica. (immagine: da trasmissione tv Rai) L'articolo da 378fra cui ...

Advertising

Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - InteBNLdItalia : ?? Brutte notizie per Berrettini che per un infortunio muscolare è costretto a rinunciare ai Giochi Olimpici di… - Alemaru1206 : RT @yleniaindenial: l'Italia quest'anno che si presenta con la delegazione più numerosa di sempre literally said: dopo eurovision ed europe… - Roberto55979047 : RT @yleniaindenial: l'Italia quest'anno che si presenta con la delegazione più numerosa di sempre literally said: dopo eurovision ed europe… - lokisuperstark : RT @yleniaindenial: l'Italia quest'anno che si presenta con la delegazione più numerosa di sempre literally said: dopo eurovision ed europe… -