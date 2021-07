Olimpiadi: l’Italia (in bianco) è firmata Emporio Armani (Di venerdì 23 luglio 2021) Iniziano i Giochi della XXXII Olimpiade. Gli atleti azzurri sono a Tokyo, carichissimi per questa esperienza. Sui loro profili social fioccano le foto con le divise ufficiali della Nazionale Italiana, tute blu con tricolore sul petto, firmate Emporio Armani.Giorgio Armani è infatti l’official outfitter della squadra olimpica italiana. Lo stilista, nel commentare l’incarico, ha fatto accenno alla recente vittoria italiana ad Euro2020: “Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno regalato, seguirò le Olimpiadi con grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Iniziano i Giochi della XXXII Olimpiade. Gli atleti azzurri sono a Tokyo, carichissimi per questa esperienza. Sui loro profili social fioccano le foto con le divise ufficiali della Nazionale Italiana, tute blu con tricolore sul petto, firmate.Giorgioè infatti l’official outfitter della squadra olimpica italiana. Lo stilista, nel commentare l’incarico, ha fatto accenno alla recente vittoria italiana ad Euro2020: “Dopo le grandi soddisfazioni che i nostri atleti ci hanno regalato, seguirò lecon grande interesse e orgoglio. Sono molto felice di questa rinnovata collaborazione che conferma il ...

