Olimpiadi | la capitana della squadra tedesca di hockey indosserà la fascia arcobaleno

(Di venerdì 23 luglio 2021) AGI - Il Cio ha autorizzato lanazionaledia indossare allelasimbolo del movimento Lgbt, così come aveva fatto il capitanonazionale di calcio Manuel Neuer agli Europei. "L'amore vince sempre", ha commentato in un post su Instagram la 24enne Nike Lorenz che aveva avanzato questa richiesta tramite il comitato olimpico tedesco. L'atleta ha pubblicato la fotoche porterà sui calzini, domenica all'esordio contro la Gran ...

