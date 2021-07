Olimpiadi | Jessica Rossi | ‘una gioia immensa | succede una volta nella vita’**

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) – “E’ stato tutto bellissimo, già quando siamo arrivati e ci hanno consegnato la bandiera. Poi avere tutti i nostri compagni di squadra che urlavano e ci incitavano e sostenevano, è stato bellissimo. All’ingresso dello stadio l’emozione ti investe, e poi te la godi davvero”. Sono le parole di, portabandiera azzurra alla sfilata di Tokyo con Elia Viviani, dopo la sfilata alla Cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020. “Purtroppo è un attimo perché hanno fatto il taglio e non il giro completo: lo stadio poi purtroppo era vuoto ma l’emozione è sempre la stessa, perché indipendentemente dalla mancanza di pubblico, ...

Advertising

Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - sbonaccini : Aperte ufficialmente le Olimpiadi! A portare la bandiera italiana, nella cerimonia di apertura, l’atleta di Creval… - poliziadistato : #23luglio #Tokyo2020 ci siamo! Manca pochissimo alla cerimonia di apertura delle #Olimpiadi La nostra atleta… - gispedicato : RT @sbonaccini: Aperte ufficialmente le Olimpiadi! A portare la bandiera italiana, nella cerimonia di apertura, l’atleta di Crevalcore Jes… - infoitsport : Chi sono i due portabandiera dell'Italia alle Olimpiadi 2021: Jessica Rossi e Elia Viviani -

Ultime Notizie dalla rete : **Olimpiadi Jessica

A sventolare il Tricolore affidato dal Presidente Mattarella la coppia di alfieri composta dagli olimpioniciRossi (tiro a volo) ed Elia Viviani (ciclismo). Dietro di loro una folta ...Oggi " con un anno di ritardo, causa pandemia " si aprono ufficialmente ledi Tokyo . Alla presenza dll'imperatore Naruhito, la cerimonia di apertura della 32esima ... dietroRossi e ...Allo stadio Olimpico è cominciata la cerimonia di inaugurazione di Tokyo 2020 con un conto alla rovescia che ha dato il via alla lunga kermesse che, in un impianto senza pubblico, apre le Olimpiadi: s ...La spettacolare e toccante cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 ha conquistato i tifosi, ma sui social i tifosi non hanno gradito la scelta della delegazione azzurra ...