Olimpiadi | Egonu | ' Cerimonia Giochi un giorno che capita una sola volta nella vita'

Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - "Il Presidente Giovanni Malagò mi ha chiamata ed è stata una sorpresa. Tra l'altro mi ero appena svegliata quindi in quel momento non ci stavo capendo molto, ma dopo qualche minuto, quando ho realizzato il tutto, sono scoppiata a piangere dall'emozione, ma devo ammettere che è stato un bel modo per iniziare la giornata. Per adesso sono tranquilla ma so già che appena arriverò allo stadio e comincerò a prepararmi sentirò un po' di tensione. Questa però è una cosa che succede una volta nella vita quindi me la godrò al 100%". Sono le parole dell'azzurra della pallavolo Paola Egonu che sarà uno dei portabandiera olimpici alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo 2020.

