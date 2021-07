Olimpiadi | Egonu | ' arriviamo bene a Tokyo | faremo grandi cose'

(Di venerdì 23 luglio 2021), 23 lug. (Adnkronos) - "a queste, le sensazioni sono tutte positive, abbiamo lavorato per due mesi, abbiamo spinto e stiamo ancora spingendo, siamo ancora un po' appesantite, ma la testa c'è, la determinazione e la voglia di fare anche, e sono convinta chee ci divertiremo un sacco". Lo ha detto l'azzurra della pallavolo Paolache sarà uno dei portabandiera olimpica questa sera alla Cerimonia dei Giochi di2020. "Abbiamo vissuto in modo molto positivo la preparazione a questo ...

Corriere : ?? Si parte alle 13, inizia la Grecia, l’Italia in bianco «in omaggio al Giappone»: sfilerà 18esima dopo Israele e p… - mauroberruto : Meravigliosa notizia da #Tokyo2020: la pallavolista azzurra Paola #Egonu porterà la bandiera olimpica durante la ce… - Corriere : Egonu scelta come simbolo dei Giochi. Perché rappresenta una generazione libera - TV7Benevento : Olimpiadi: Egonu, 'Cerimonia Giochi un giorno che capita una sola volta nella vita'... - sportface2016 : #Tokyo2020, #Egonu: “Quando ho saputo di essere portabandiera olimpica ho pianto” -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Egonu

Paolaportabandiera olimpica Ci sarà anche Paolafra gli atleti selezionati per portare la bandiera olimpica alla cerimonia di apertura delledi Tokyo 2020. La pallavolista ......che parteciperanno alle2020 e sfileranno in occasione della cerimonia d'apertura che si terrà domani 23 Luglio, ci sono atleti già testimonial Armani. Sono i pallavolisti Paola, ...Ora possiamo solo divertirci". Così la pallavolista azzurra Paola Egonu, a due giorni dall'esordio di domenica dell'Italia contro la Russia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. "Ho la sensazione che tutte ...Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - "Arriviamo bene a queste Olimpiadi, le sensazioni sono tutte positive, abbiamo lavorato per due mesi, abbiamo spinto e stiamo ancora spingendo, siamo ancora un po' appesan ...