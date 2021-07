Olimpiadi | cerimonia apertura | sfila l' Italia guidata da Jessica Rossi ed Elia Viviani

(Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - Inizia lata dell'alle 20,49 con i due portabandieraeda guidare il numeroso gruppo azzurro. L'hato per 18esima dopo Israele e prima dell'Iraq, dimostrando tutta la loro gioia per questo evento. E' stata una delle delegazioni più festanti.

Tokyo 2020, proteste fuori dallo stadio Olimpico Centinaia di persone stanno protestando all'esterno dello stadio Olimpico di Tokyo dove e' in corso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Tokyo, 23 lug. Inizia la sfilata dell'Italia alle 20,49 con i due portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani a guidare il numeroso gruppo azzurro. L'Italia ha sfilato 18esima dopo Israele e prima dell'Iraq.