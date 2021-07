Olimpiadi: cerimonia apertura, sfila l’Italia guidata da Jessica Rossi ed Elia Viviani (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) – Inizia la sfilata dell’Italia alle 20,49 con i due portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani a guidare il numeroso gruppo azzurro. l’Italia ha sfilato per 18esima dopo Israele e prima dell’Iraq, dimostrando tutta la loro gioia per questo evento. E’ stata una delle delegazioni più festanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) – Inizia lata delalle 20,49 con i due portabandieraeda guidare il numeroso gruppo azzurro.hato per 18esima dopo Israele e prima dell’Iraq, dimostrando tutta la loro gioia per questo evento. E’ stata una delle delegazioni più festanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

