Olimpiadi: canottaggio, Italia in finale nel quattro di coppia (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - E' in finale A il quattro di coppia azzurro di canottaggio ai Giochi di Tokyo 2020. Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Simone Venier hanno chiuso la batteria al secondo posto a 3 centesimi dalla Polonia (prima in 5:39.25). Va ai recuperi il quattro di coppia femminile formato da Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi, terzo dietro Cina e Polonia. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - E' inA ildiazzurro diai Giochi di Tokyo 2020. Giacomo Gentili, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Simone Venier hanno chiuso la batteria al secondo posto a 3 centesimi dalla Polonia (prima in 5:39.25). Va ai recuperi ildifemminile formato da Stefania Gobbi, Veronica Lisi, Alessandra Montesano e Valentina Iseppi, terzo dietro Cina e Polonia.

