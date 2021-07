Olimpiadi: altri 19 positivi al covid legati ai Giochi di Tokyo, 3 nel villaggio (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) - Ci sono altre diciannove persone risultate positive al covid a poche ore dalla Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo. Tre sono residenti nel villaggio Olimpico. La conferma è arrivata dal Comitato organizzatore, che ha specificato come si tratti di tre atleti provenienti dall'estero, ora in isolamento per 14 giorni, mentre i restanti 16 con accredito olimpico includono tre membri dei servizi in appalto e tre membri dei media. Le infezioni da covid-19 continuato a mettere a dura prova i partecipanti alle Olimpiadi ora in Giappone, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021), 23 lug. (Adnkronos) - Ci sono altre diciannove persone risultate positive ala poche ore dalla Cerimonia di apertura deiOlimpici di. Tre sono residenti nelOlimpico. La conferma è arrivata dal Comitato organizzatore, che ha specificato come si tratti di tre atleti provenienti dall'estero, ora in isolamento per 14 giorni, mentre i restanti 16 con accredito olimpico includono tre membri dei servizi in appalto e tre membri dei media. Le infezioni da-19 continuato a mettere a dura prova i partecipanti alleora in Giappone, ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: I colori nel simbolo di #BernardoSindaco ricordano che Milano sarà città olimpica, grazie alla cultura de… - TV7Benevento : Olimpiadi: altri 19 positivi al covid legati ai Giochi di Tokyo, 3 nel villaggio... - Boboj29 : Rassegna stampa Per altri iniziano le Olimpiadi per lui c'e' 'Terremoto Ronaldo', ci vuole della classe a questo mo… - Ilarioforjuve : In #Giappone licenziato direttore della cerimonia apertura giochi olimpici per una battuta sull'olocausto. In… - jeff_barb : e la spagna con olmo e oyarzabal tra gli altri! ma quali sono i giocatori non qualificabili per le olimpiadi ? -