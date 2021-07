Olimpiadi 2020 al via, 5 documentari gratuiti sui Giochi Olimpici, Tokyo e il Giappone su ARTE.tv (Di venerdì 23 luglio 2021) Con la cerimonia di apertura del 23 luglio le Olimpiadi 2020 sono finalmente partite, tra mille incertezze in una Tokyo blindata e assediata dalla paura dei contagi da Covid. Rimandati di un anno a causa della pandemia, proprio come era avvenuto con gli Europei di calcio, i Giochi della XXXII Olimpiade vedranno in competizione centinaia di atleti internazionali in 33 sport per un totale di 50 discipline e 339 eventi, che avranno luogo principalmente nella capitale Giapponese, alla sua seconda Olimpiade in città dopo quella del 1964. Le Olimpiadi 2020 saranno forse ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Con la cerimonia di apertura del 23 luglio lesono finalmente partite, tra mille incertezze in unablindata e assediata dalla paura dei contagi da Covid. Rimandati di un anno a causa della pandemia, proprio come era avvenuto con gli Europei di calcio, idella XXXII Olimpiade vedranno in competizione centinaia di atleti internazionali in 33 sport per un totale di 50 discipline e 339 eventi, che avranno luogo principalmente nella capitalese, alla sua seconda Olimpiade in città dopo quella del 1964. Lesaranno forse ...

Advertising

Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI | Il judoka algerino Fethi Nourine, appreso l'esito del sorteggio delle gare di judo ha deciso non voler… - Avvenire_Nei : Tokyo 2020. Olimpiadi. Il programma di oggi e sabato - IlPelagi : Molte aziende avevano preparato prodotti in edizione limitata, per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Fatti nel 2019 e rim… - LaStampaTV : VIDEO | Tokyo 2020, i fuochi d'artificio illuminano lo Stadio Nazionale -