Oggi 23 luglio preghiamo Santa Brigida, nota per le sue "Rivelazioni" (Di venerdì 23 luglio 2021) Educò con amore cristiano i suoi figli, cercando di fare lo stesso con il marito, innanzitutto con la parola e l'esempio della sua fede. Alla morte del marito, i suoi numerosi pellegrinaggi in luoghi santi. Numerosi scritti ha lasciato la Santa, in particolare sulla necessità del rinnovamento, soprattutto mistico, della Chiesa. Fondò l'Ordine del Santissimo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

