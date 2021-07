Odissea Green pass: tra codici mancanti, guariti senza certificato e chi non può vaccinarsi (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug — Il Green pass sarà realtà dal 6 agosto prossimo e già gli italiani si vedono costretti a battagliare con le consuete «falle del sistema» che contraddistinguono — ahinoi — molti ambiti della pubblica amministrazione. Si chiede ai cittadini di sottoporsi ai vaccini o al tampone, di esibire il Green pass — obbligo che scandirà la quasi totalità della nostra vita sociale, pena l’esclusione se non ci si adegua — ma dall’altra parte il sistema non offre lo stesso rigore e la puntualità che si esige dagli italiani. Le mille falle del Green pass Nelle ultime ore è tutto un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma, 23 lug — Ilsarà realtà dal 6 agosto prossimo e già gli italiani si vedono costretti a battagliare con le consuete «falle del sistema» che contraddistinguono — ahinoi — molti ambiti della pubblica amministrazione. Si chiede ai cittadini di sottoporsi ai vaccini o al tampone, di esibire il— obbligo che scandirà la quasi totalità della nostra vita sociale, pena l’esclusione se non ci si adegua — ma dall’altra parte il sistema non offre lo stesso rigore e la puntualità che si esige dagli italiani. Le mille falle delNelle ultime ore è tutto un ...

