Obbligo vaccino e nuove zone gialle | le ultime decisioni del Governo Draghi

(Di venerdì 23 luglio 2021): cosa ha deciso ilsull’estensione dell’impiego del green pass (attualmente necessario solo per celebrazioni private come i matrimoni e l’accesso alle Rsa, le residenze per anziani) e sul cambiamento dei parametri per il passaggio tra una fascia di rischio e l’altra. Le regole in vigore già da inizio mese prossimo.: green pass fondamentale da inizio agosto: il green pass, il documento che certifica ...

borghi_claudio : Chiunque sia minimamente onesto intellettualmente come adesso @franborgonovo a @lariadestate e prima, con un ottimo… - FBiasin : “La #PremierLeague ha deciso: tutti i giocatori e tesserati che vorranno fare parte del campionato 2021/22 dovranno… - Agenzia_Ansa : Scuola, la richiesta dei presidi: 'Oltre al green pass, serve l'obbligo del vaccino per i docenti'. Primo incontro… - CorriereChieri : Anche tra il personale delle scuole #chieresi c’è chi ha rifiutato il vaccino. «Ma sono pochissimi», garantiscono i… - NincoNnco : @CoffeeBreakLa7 Pancani! Questi sfegatati pro vaccino si rendono conto che con l'obbligo vaccinale si tradisce la C… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo vaccino

E così si pensa all': ieri il commissario Figliuolo ha chiesto alle Regioni e alle Province autonome di poter ricevere, entro il 20 agosto, il numero complessivo del personale scolastico non ...... 'Se la politica deciderà di rendere obbligatorio ilper il personale scolastico, nessuno ...far pensare ad una raccolta di informazioni finalizzata a una possibile introduzione dell'...In molti senza mascherina ma con striscioni e cartelli per dire no al Green Pass e all’obbligo vaccinale ... a Torino sono collegate direttamente con la scelta di non fare il vaccino anti-Covid, che i ...ROMA – “Credo proprio che Confindustria abbia ragione: condizionare l’accesso in azienda all’avvenuta vaccinazione, oggi che il vaccino è disponibile per tutti, è una misura sicuramente efficace e rag ...