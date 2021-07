Obbligo vaccinale docenti e Ata, il M5S e la Lega potrebbero frenare il Governo: “Meglio convincere. Obbligo non è necessario” (Di venerdì 23 luglio 2021) L'estensione del Green pass voluto dal Governo per accedere ai ristoranti e bar al chiuso ma anche per cinema, musei, piscine e palestre, potrebbe essere solo un primo step. L'idea dell'esecutivo è di intervenire in tal senso anche su trasporti pubblici e scuola. O Meglio: una parte del Governo. Il M5S fra le forze di maggioranza sembra quella più scettica nell'applicazione dell'Obbligo a scuola. In sintonia con la Lega. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) L'estensione del Green pass voluto dalper accedere ai ristoranti e bar al chiuso ma anche per cinema, musei, piscine e palestre, potrebbe essere solo un primo step. L'idea dell'esecutivo è di intervenire in tal senso anche su trasporti pubblici e scuola. O: una parte del. Il M5S fra le forze di maggioranza sembra quella più scettica nell'applicazione dell'a scuola. In sintonia con la. L'articolo .

