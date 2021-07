Obama e Bruce Springsteen raccontano l’America in un nuovo libro (Di venerdì 23 luglio 2021) Avevano fatto “coppia” grazie al podcast Renegades: Born in the USA, disponibile su Spotify. Ora, in base a quanto riporta l’agenzia ANSA, Barack Obama e Bruce Springsteen hanno scelto di far evolvere ulteriormente la loro collaborazione. L’ex Presidente degli Stati Uniti e The Boss hanno difatti annunciato l’uscita del primo libro, scritto a quattro mani e basato sul podcast, di cui prenderà anche il titolo. Si tratterà di “una collezione di conversazioni oneste, intime e divertenti” e in Italia sarà edito Renegades. Born in the USA Sogni – Miti – Musica, Garzanti. Il libro uscirà, inoltre, in ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 23 luglio 2021) Avevano fatto “coppia” grazie al podcast Renegades: Born in the USA, disponibile su Spotify. Ora, in base a quanto riporta l’agenzia ANSA, Barackhanno scelto di far evolvere ulteriormente la loro collaborazione. L’ex Presidente degli Stati Uniti e The Boss hanno difatti annunciato l’uscita del primo, scritto a quattro mani e basato sul podcast, di cui prenderà anche il titolo. Si tratterà di “una collezione di conversazioni oneste, intime e divertenti” e in Italia sarà edito Renegades. Born in the USA Sogni – Miti – Musica, Garzanti. Iluscirà, inoltre, in ...

