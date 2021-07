Nuovo Decreto legge sul Green Pass: le ultime novità approvate dal Governo (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Nuovo Decreto varato dal Governo Draghi rende obbligatorio il Green Pass per l’accesso a molte attività durante questa estate. La cabina di regia ha deciso che dal 6 agosto 2021 sarà necessario avere il certificato verde per accedere a servizi non essenziali. Ecco qui di seguito punto per punto, le principali misure contenute nel Nuovo Decreto legge Covid varato ieri dal Consiglio dei ministri. Ultimo Decreto legge Covid: testo e le misure varate dal Governo: Green ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilvarato dalDraghi rende obbligatorio ilper l’accesso a molte attività durante questa estate. La cabina di regia ha deciso che dal 6 agosto 2021 sarà necessario avere il certificato verde per accedere a servizi non essenziali. Ecco qui di seguito punto per punto, le principali misure contenute nelCovid varato ieri dal Consiglio dei ministri. UltimoCovid: testo e le misure varate dal...

sportface2016 : +++Nuovo decreto, via libera agli stadi aperti al 50% della capienza ma con #greenpass+++#SerieA - Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - rtl1025 : ?? Governo, il nuovo decreto #Covid slitta di 24 ore, tensioni nella maggioranza soprattutto sul #greenpass ?? di… - TysonBull96 : RT @SkyTG24: Dal 6 agosto il #GreenPass sarà obbligatorio in Italia. Le regole del nuovo decreto Covid - lorenza_bezze : RT @vitalbaa: Il nuovo decreto pone la basi per l’autunno. Restano nodi come scuola e trasporti, che il governo valuterà in prosieguo, e ch… -