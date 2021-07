Nuovo Decreto covid: Green pass, cambio colori, stato d’emergenza. Le novità (Di venerdì 23 luglio 2021) Un Nuovo Decreto covid è stato varato dal Consiglio dei ministri giovedì 22 luglio. Importanti decisioni sono state prese in tema di Green pass, proroga stato d’emergenza e parametri per il cambio dei colori delle regioni. Un provvedimento resosi necessario a causa dell’esponenziale incremento dei contagi in questa estate 2021, che sta causando non pochi problemi a viaggi, vacanze e spostamenti. La novità focale è che il Green pass dal 6 agosto è obbligatorio per accedere ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 23 luglio 2021) Unvarato dal Consiglio dei ministri giovedì 22 luglio. Importanti decisioni sono state prese in tema di, prorogae parametri per ildeidelle regioni. Un provvedimento resosi necessario a causa dell’esponenziale incremento dei contagi in questa estate 2021, che sta causando non pochi problemi a viaggi, vacanze e spostamenti. Lafocale è che ildal 6 agosto è obbligatorio per accedere ...

