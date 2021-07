“Non suono dove richiedono i vaccini”: da Eric Clapton all’Italia, tutti gli artisti no vax (Di venerdì 23 luglio 2021) La decisione di Eric Clapton di rifiutarsi di suonare nei luoghi dove è richiesta la vaccinazione ha generato un grosso dibattito online, ma la scelta dell’artista non sembra essere solitaria Qualche ora fa Eric Clapton ha fatto sapere che si rifiuterà di suonare nei club e tutte le sale da concerto nelle quali è richiesta come conditio sine qua non per entrare la vaccinazione anti covid. L’annuncio arriva all’indomani della comunicazione da parte del primo ministro inglese Boris Johnson il quale ha annunciato che anche nel Regno Unito sarà richiesto una sorta di corrispettivo di quello ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 23 luglio 2021) La decisione didi rifiutarsi di suonare nei luoghiè richiesta la vaccinazione ha generato un grosso dibattito online, ma la scelta dell’artista non sembra essere solitaria Qualche ora faha fatto sapere che si rifiuterà di suonare nei club e tutte le sale da concerto nelle quali è richiesta come conditio sine qua non per entrare la vaccinazione anti covid. L’annuncio arriva all’indomani della comunicazione da parte del primo ministro inglese Boris Johnson il quale ha annunciato che anche nel Regno Unito sarà richiesto una sorta di corrispettivo di quello ...

