Non solo afa, da domenica 25 luglio tornano i temporali: ecco dove (Di venerdì 23 luglio 2021) Sarà un fine settimana non solo rovente quello che l’anticiclone africano regalerà all’Italia, ma anche a rischio maltempo estremo su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni l’anticiclone sub-tropicale perderà potenza al Settentrione dove l’infiltrazione di aria più fresca dall’oceano Atlantico, darà vita a sfuriate temporalesche che colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi di 35-36°C su Toscana, Lazio, poi Puglia e coste lucane e anche di 42°C in Sardegna. Sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sarà un fine settimana nonrovente quello che l’anticiclone africano regalerà all’Italia, ma anche a rischio maltempo estremo su alcune regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che nei prossimi giorni l’anticiclone sub-tropicale perderà potenza al Settentrionel’infiltrazione di aria più fresca dall’oceano Atlantico, darà vita a sfuriate temporalesche che colpiranno gran parte delle regioni, anche nella prossima settimana. Soltanto il Centro-Sud sarà protetto dal mostro africano e infatti qui le temperature cominceranno a salire raggiungendo picchi di 35-36°C su Toscana, Lazio, poi Puglia e coste lucane e anche di 42°C in Sardegna. Sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Pavia. La tragedia di Voghera, il parroco: Troppo spazio a chi odia ... spiegare ai propri rappresentanti politici che hanno promesso di ripulire piazza San Bovo " dimenticando che il nostro patrono era un pellegrino..." che non hanno aggiunto un solo servizio a quei ...

L'omicidio di Voghera. Giorgio Beretta (Opal): Licenze facili e troppe armi in casa Non solo: "Grazie a queste maglie larghe, c'è il pericolo concreto che gruppi suprematisti o neonazisti posano legalmente dotarsi di arsenali", avverte Giorgio Beretta. Analista dell'Osservatorio ...

Calciomercato Cagliari, non solo Dalbert: resiste Pinamonti Corriere dello Sport Trecento motivi per fare presto La notizia del blocco da parte del settore Ambiente di circa trecento milioni di capitali destinati a investimenti in Puglia è di quelle che preoccupano. E non solo perché il freno nasce nella burocra ...

Pagano solo le discoteche. Senza riapertura pietra tombale per centomila lavoratori Alla fine sono rimaste fuori solo loro. Tra tutti i locali gli unici che non potranno riaprire. Parliamo delle discoteche. Il green pass, infatti, ...

