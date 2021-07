«Non possiamo rimuovere il carcere dal nostro sguardo e dalle nostre coscienze» (Di venerdì 23 luglio 2021) «È nostro dovere riflettere sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad un uso così insensato e smisurato della forza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Fatti di questa portata richiedono da un lato una risposta immediata da parte dell’autorità giudiziaria, ma ai miei occhi sono spia di qualcosa che non va e dobbiamo indagare e intervenire con azioni ampie e di lungo periodo perché non accada più». A dirlo è la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui fatti avvenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile scorso, dove centinaia di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 luglio 2021) «Èdovere riflettere sulla contingenza ma anche sulle cause profonde che hanno portato un anno fa ad un uso così insensato e smisurato della forza neldi Santa Maria Capua Vetere. Fatti di questa portata richiedono da un lato una risposta immediata da parte dell’autorità giudiziaria, ma ai miei occhi sono spia di qualcosa che non va e dobbiamo indagare e intervenire con azioni ampie e di lungo periodo perché non accada più». A dirlo è la ministra della Giustizia Marta Cartabia, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui fatti avvenuti neldi Santa Maria Capua Vetere il 6 aprile scorso, dove centinaia di ...

Advertising

TizianaFerrario : in effetti noi vaccinati non ne possiamo più di lockdown.Quindi i no vax restino pure a casa. Noi con il #Greenpass… - teatrolafenice : ?? «Se la conoscenza può creare dei problemi, non è tramite l’ignoranza che possiamo risolverli» (Isaac Asimov). Bu… - LegaSalvini : ??Claudio #Borghi: Green pass? Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripa… - ChiamarsiAlf : RT @rubio_chef: Mamma mamma possiamo prendere un NoVax? No Benito, che poi lo so come va a finire: non ci giochi, ti annoi e a me tocca las… - nenciafi : RT @Legambiente: Enrico non ha abbandonato San Pellegrino di Norcia nonostante sia stata devastato dal #terremoto. Ora sogna di far riparti… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possiamo Hoperaperta in occasione della Milano Design Week presenta "L'Oggetto Celibe. Per un'arte da camera a reaction poetique" una mostra a cura ... La sua è una poetica che lavora contro l'ovvietà e il consueto: Per quale ragione - si chiede Mariano - la pietra deve essere sempre tagliata in senso ortogonale? Perché non possiamo stravolgere il ...

Ripresa economica parte dal web Sbrogliare offerte davvero intricate è davvero complicato, quindi possiamo aiutarti a scegliere. ... anche la più piccola azienda ha la possibilità di avere una rete che non solo esiste, ma lavora ...

Covid, Menichetti: «È il ritorno in forze dell’epidemia, non possiamo perdere tempo» Corriere Fiorentino D’Amato ai romanisti in piazza Nella notte di mercoledì centinaia di tifosi giallorossi hanno invaso le vie del centro, da piazza del Popolo a Fontana di Trevi. Indagini della Digos sul corteo non autorizzato per i 94 anni del club ...

Guida alle Olimpiadi di Tokyo Le cose essenziali da sapere sulla tormentata edizione dei Giochi estivi, che inizia ufficialmente oggi con la cerimonia di apertura ...

La sua è una poetica che lavora contro l'ovvietà e il consueto: Per quale ragione - si chiede Mariano - la pietra deve essere sempre tagliata in senso ortogonale? Perchéstravolgere il ...Sbrogliare offerte davvero intricate è davvero complicato, quindiaiutarti a scegliere. ... anche la più piccola azienda ha la possibilità di avere una rete chesolo esiste, ma lavora ...Nella notte di mercoledì centinaia di tifosi giallorossi hanno invaso le vie del centro, da piazza del Popolo a Fontana di Trevi. Indagini della Digos sul corteo non autorizzato per i 94 anni del club ...Le cose essenziali da sapere sulla tormentata edizione dei Giochi estivi, che inizia ufficialmente oggi con la cerimonia di apertura ...