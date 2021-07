Non funziona la rete PosteMobile durante le chiamate, problemi con copertura Vodafone (Di venerdì 23 luglio 2021) Non pochi utenti si sono accorti che non funziona la rete PosteMobile durante le chiamate voce. Accade che, al momento in cui si riceve una chiamata appunto, non è possibile contemporaneamente la navigazione e la cosa inibisce non poche funzioni, magari quando si ha la necessità di verificare qualche informazione, controllare anche solo l’arrivo di un contenuto WhatsApp e molto altro ancora. L’anomalia si è fatta strada a partire da un momento specifico, ossia da quando è stato effettuato il cambio rete dell’operatore virtuale sotto copertura Vodafone, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) Non pochi utenti si sono accorti che nonlalevoce. Accade che, al momento in cui si riceve una chiamata appunto, non è possibile contemporaneamente la navigazione e la cosa inibisce non poche funzioni, magari quando si ha la necessità di verificare qualche informazione, controllare anche solo l’arrivo di un contenuto WhatsApp e molto altro ancora. L’anomalia si è fatta strada a partire da un momento specifico, ossia da quando è stato effettuato il cambiodell’operatore virtuale sotto, ...

Advertising

petergomezblog : Anche #Salvini non ha capito come funziona la riforma #Cartabia: “I reati di mafia e terrorismo esclusi dalle norme… - RobertoBurioni : La diffusione dei virus a trasmissione respiratoria (come SARS-CoV-2) è attenuata in estate. Purtroppo questa atten… - RobertoBurioni : Negli USA il 99,7% dei casi di COVID-19 si verifica nei non vaccinati, che costituiscono dunque un rischio per tutt… - LongoOlgaMaria_ : Tutto questo per dimostrare di essere in grado di fregarci tutti?! Io non avevo mai visto una tabella di millesimal… - amicodisinto : @Bandiera_ross @magnagnagne Come funziona per chi e' gia' vaccinato ma da paese extra ue? Mi pagano i tamponi finch… -