No, la Uefa non ha chiesto ai giocatori inglesi di restituire le medaglie sfilate durante la premiazione

Il 16 luglio 2021 è stato pubblicato un tweet contenente una foto della premiazione finale della squadra inglese a Euro2020 e un testo che recita: «Bella e storica decisione della Uefa, tutti i giocatori inglesi che si sono tolti la medaglia dal collo durante la premiazione dovranno restituirla, le medaglie saranno vendute all'asta e il ricavato dato in beneficenza! Brava Uefa!! Decisione educativa». 

Si tratta di una notizia falsa. Il riferimento del tweet è al gesto di alcuni giocatori dell'Inghilterra al termine della finale persa

