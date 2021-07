'No alla dittatura del green pass', sabato manifestazione anche a Genova (Di venerdì 23 luglio 2021) Basta dittatura, no al green pass obbligatorio : con questa premessa sabato 24 luglio si scenderà in piazza anche a Genova, così come già accaduto a Torino, per una manifestazione convocata per le 17. Leggi su genovatoday (Di venerdì 23 luglio 2021) Basta, no alobbligatorio : con questa premessa24 luglio si scenderà in piazza, così come già accaduto a Torino, per unaconvocata per le 17.

