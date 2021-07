Nino Frassica ed il malore improvviso | attaccato alle flebo

(Di venerdì 23 luglio 2021)e ilche lo ha colpito: cosa è successo all’attore, i dettagli della vicenda Curiosità dell’attore (foto web), classe 1950 , nasce a Messina ed è un famoso comico, attore e conduttore radiofonico noto al pubblico italiano per i numerosi programmi condotti nel corso della sua carriera e per essere il Maresciallo Cecchini nella serie più seguita di sempre, Don Matteo. Nel 1970 partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e si fa notare da Renzo Arbore, grazie ad un messaggio alla segreteria telefonica lasciato da ...

Advertising

JPWitkamp : RT @ninofrassicaoff: BUONGIORNO #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Il libro VIPP qui: - MarilandTorino : RT @ninofrassicaoff: BUONGIORNO #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Il libro VIPP qui: - ZappullaNatalia : RT @ninofrassicaoff: BUONGIORNO #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Il libro VIPP qui: - ninofrassicaoff : BUONGIORNO #ninofrassica #ninofrassicaoff --- Il libro VIPP qui: - vettealatte : @Lorenzored17 @SpinaFan @rog3rismo @ntocndy letteralmente nino frassica è uno dei padri della comicità lorenzo dai… -

Ultime Notizie dalla rete : Nino Frassica

RAI - Radiotelevisione Italiana

... Cristiano Caccamo, Greta Ferro, Teresa Mannino, Claudio Colica, Paola Lavini e con la partecipazione di Ninni Bruschetta, Marco Leonardi,e Lunetta Savino. Le riprese si svolgono in ...Completano il cast Ninni Bruschetta, Marco Leonardi,e Lunetta Savino. Le riprese del film si svolgono in Calabria (tra Altomonte, San Nicola Arcella, Civita, Cirò Marina) e a Milano; ...Sono iniziate le riprese di Io e mio fratello di Luca Lucini. Nel cast Denise Tantucci, Cristiano Caccamo e Greta Ferro.Venerdì 23 luglio il programma Top Dieci con Carlo Conti torna in onda su Rai1 con la terza replica della prima edizione 2020.