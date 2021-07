Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono diventati genitori: l’arrivo del figlio dopo le polemiche fra i due ex (Di venerdì 23 luglio 2021) Nicolò Zaniolo e la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta sono diventati genitori. La coppia si era messa insieme nell’estate del 2018 e la loro relazione era terminata lo scorso autunno. L’influencer aveva poi scoperto di essere rimasta incinta del calciatore, lui aveva spiegato di non sentirsi pronto a creare una famiglia, ma si era detto intenzionato ad assumersi le responsabilità di padre. Qualche giorno fa, Sara aveva affidato ai social un duro sfogo sulla situazione che si sarebbe creata negli ultimi mesi, parlando del drastico allontanamento dell’ex ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 luglio 2021)e la sua ex fidanzata. La coppia si era messa insieme nell’estate del 2018 e la loro relazione era terminata lo scorso autunno. L’influencer aveva poi scoperto di essere rimasta incinta del calciatore, lui aveva spiegato di non sentirsi pronto a creare una famiglia, ma si era detto intenzionato ad assumersi le responsabilità di padre. Qualche giorno fa,aveva affidato ai social un duro sfogo sulla situazione che si sarebbe creata negli ultimi mesi, parlando del drastico allontanamento dell’ex ...

MediasetTgcom24 : Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso #nicolòzaniolo - MediasetTgcom24 : Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso #NicolòZaniolo - angelomangiante : 47 partite da titolare, 14 gol, 6 assist. Due anni persi per due crociati, zero presenze la scorsa stagione. A soli… - sandocan82 : Grazie Nicolò. Questo è un vero passo da campione. Qualunque sia la situazione con lei non importa. Ciò che conta è… - LeleRoma1976 : RT @AliprandiJacopo: Nicolò e Tommaso #Zaniolo -