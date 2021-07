Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso (Di venerdì 23 luglio 2021) Fiocco azzurro per Nicolò Zaniolo , che è diventato papà di Tommaso. Sara Scaperrotta ha dato alla luce il piccolo e ha comunicato ai follower la notizia con un post social: 'Benvenuto al mondo amore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Fiocco azzurro per, che èdi. Sara Scaperrotta ha dato alla luce il piccolo e ha comunicato ai follower la notizia con un post social: 'Benvenuto al mondo amore ...

Advertising

angelomangiante : 47 partite da titolare, 14 gol, 6 assist. Due anni persi per due crociati, zero presenze la scorsa stagione. A soli… - GMontalesi : RT @AliprandiJacopo: Nicolò e Tommaso #Zaniolo - Ohaimeuz : RT @AliprandiJacopo: Nicolò e Tommaso #Zaniolo - 19Norbert27 : RT @AliprandiJacopo: Nicolò e Tommaso #Zaniolo - fragian7 : RT @NausicaMattiac2: Ma come fa a piacervi Nicolò Zaniolo quando sapete che esiste sto deo greco scolpito sul marmo da dio onnipotente nell… -