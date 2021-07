Nicolò Zaniolo è diventato papà è nato il piccolo Tommaso

(Di venerdì 23 luglio 2021)la sua ex fidanzata, Sara Scaperrotta, ha dato alla luce il primo figlio e lo ha annunciato con un post social. Fiocco azzurro per, che èdi. Sara Scaperrotta ha dato alla luce ile ha comunicato ai follower la notizia con un post social: “Benvenuto al

Advertising

MediasetTgcom24 : Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso #nicolòzaniolo - MediasetTgcom24 : Nicolò Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso #NicolòZaniolo - angelomangiante : 47 partite da titolare, 14 gol, 6 assist. Due anni persi per due crociati, zero presenze la scorsa stagione. A soli… - VelvetMagIta : Nicolò #Zaniolo è diventato papà, è nato Tommaso: il calciatore presente al lieto evento [FOTO] #VelvetMag #Velvet - willycuba65 : RT @AliprandiJacopo: Nicolò e Tommaso #Zaniolo -

Ultime Notizie dalla rete : Nicolò Zaniolo

Si chiama Sara Scaperrotta e i tifosi diricorderanno perfettamente il suo nome. È la splendida ex fidanzata del calciatore , che ha deciso di lasciarla per una presunta storia con ...è diventato papà . Oggi è venuto al mondo il piccolo Tommaso , figlio del calciatore in forza alla Roma e alla Nazionale e dell'influencer romana, Sara Scaperrotta . Su entrambi i ...