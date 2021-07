Nicolò Zaniolo è diventato papà | è nato il figlio Tommaso

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 luglio 2021). Èoggi il piccolo, ilarrivato dalla relazione con la sua ex fidanzata Sara Scaperrotta. Il giocatore era assente all’allenamento mattutino per un permesso concordato con la Roma per motivi familiari. Nonostante gli evidenti attriti tra i due ex,non ha esitato a chiedere un permesso dagli allenamenti con la Roma di José Mourinho per andare a trovare il suo bambino appena venuto al mondo. Il campione giallorosso ha raggiunto la Scaperrotta per prendere tra le braccia la creatura che hanno ...