Nicolò Zaniolo diventa papà | è nato Tommaso

Leggi su solodonna

(Di venerdì 23 luglio 2021) Venerdì 23 luglio 2021 èZanioli, il figlio del talento giallorossoe di Sana Scaperrotta. Nonostante la fine della relazione con la madre di suo figlio e lui non abbia mai voluto essere presente durante la gravidanza, il centrocampista della Roma è andato in ospedale a conoscere il suo bambino.to. Il bomber della Roma aspettava un figlio dalla ex fidanzata Articolo completo: dal blog SoloDonna