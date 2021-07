Nicola Tranfaglia | l’indagine storica delle patologie italiane

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 24 luglio 2021), morto ieri all’età di quasi 83 anni, evoca molte cose e tante ragioni. Queste ultime, soprattutto, legate a più età intellettuali, comunque tutte connesse alla storia repubblicana, dagli anni Sessanta in poi. Quindi, ai suoi innumerevoli tornanti, di cui è stato un cronista e soprattutto biografo. Nato a Napoli – che è non solo un luogo della geografia italiana ma anche e soprattutto uno spazio della cultura nazionale, come tale destinato a lasciare impressa di sé una impronta … Continua L'articolo proviene da il manifesto.