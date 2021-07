Nelle chat dei vigili urbani di Roma parte il boicottaggio al Green pass | «È come nel nazismo»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Chi farà rispettare l’obbligo deldove serve ase anche tra ic’è chi boicotta il certificato verde? Il dubbio sorge dopo cheprivate di alcuni agenti della polizia municipalena è cominciata a circolare una bandiera nazista a tinta verde, proprioil colore del certificato. E accanto una scritta: «obbligatorio, lotta perché non accada». Il caso raccontato dal Messaggero potrebbe sembrare a prima vista il delirio di pochi agenti isolati, convinti ...

... "Un clima di incertezza generale che ci sta sfiancando - racconta Elena, che è nella chat dei ... troviamo più dettagli su internet che nelle comunicazioni ufficiali: oggi (ieri, ndr ) ci hanno ...