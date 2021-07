Nel 2020 spesa farmaceutica nazionale resta stabile (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel 2020 la spesa farmaceutica nazionale totale, pubblica e privata, risulta stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi a 30,5 miliardi. E’ quanto emerge dal Rapporto nazionale 2020 “L’uso dei farmaci in Italia”, realizzato dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa. Secondo lo studio, “la spesa pubblica, con un valore di 23,4 miliardi, rappresenta il 76,5% della spesa farmaceutica complessiva e il 18,9% della spesa sanitaria ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nellatotale, pubblica e privata, risultarispetto all’anno precedente, attestandosi a 30,5 miliardi. E’ quanto emerge dal Rapporto“L’uso dei farmaci in Italia”, realizzato dall’Osservatoriosull’impiego dei Medicinali (OsMed) dell’Aifa. Secondo lo studio, “lapubblica, con un valore di 23,4 miliardi, rappresenta il 76,5% dellacomplessiva e il 18,9% dellasanitaria ...

Advertising

ZZiliani : GIOCO DI SOCIETÀ Sei il presidente del #Tottenham #Paratici dice: prendiamo #Romero a 55 Leggi Nel 2019 la #Juve lo… - MatteoRichetti : #Conte dichiara che i 5s non gradiscono la riforma #Cartabia perché non accetteranno che venga cancellato il proces… - riotta : Aspettativa di vita negli Usa scende di 1,5 anni per #COVID19 nel 2020, il peggiore salto indietro dalla guerra mon… - nenexdfwyb : SONO TORNATI RAGAZZX... È TORNATO 1D PREDICTIONS, MI SENTO NEL 2020 - filonte : @Yaris36000736 @GiuliBertotto1 Peccato che le ‘varianti di preoccupazione’ - inglese, africana, brasiliana… - finor… -